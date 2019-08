Petralia Sottana ospiterà il 10 agosto la 'Notte Bianca del Cinema'

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, ospiterà il prossimo 10 agosto la 'Notte Bianca del cinema' "un evento unico dove, tra le varie iniziative in programma, saranno assegnati dei premi ad attori e registi". “La Notte Bianca del Cinema”, organizzata da Grifeoeventi , il Comune, il Cnn con il patrocinio della Regione Siciliana, interesserà non solo lo storico Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana, "dove il centro storico diventa una multisala naturale". E’ prevista la premiazione di alcuni attori e registi tra cui Aurelio Grimaldi, che parlerà del suo nuovo film sul delitto Mattarella, Teresa Mannino , Vincenzo Amato che ha recitato in Nuovomondo, nel film di Ficarra e Picone “L’ora Legale” , Sicilian Ghost Story Rosario Palazzolo e Matteo Contino dal film Il Traditore e tanti altri ancora.

Per tutta la notte saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film. "Non ci si limiterà peroò ad una attività meramente cinematografica:nelle suggestive location del centro storico, trasformato per l’occasione una” multisala naturale”, ci saranno mostre, workshop sul doppiaggio, intrattenimenti musicali con le più colonne sonore, angoli gastronomici rievocativi della storia cinematografica e televisiva", spiegano gli organizzatori.

Saranno allestite delle mostre una delle quali dedicata a Silvana Mangano durante il suo periodo di vacanze a Petralia Soprana. Quest’anno l’evento sarà spalmato in tre giorni, dove il 9 sarà proiettato il film “Le stelle non hanno padroni”, mentre l’11 pomeriggio “Le Ore più belle” girato anche questo sulle Madonie ed in serata in conclusione un omaggio a Camilleri con “Il Maestro senza regole” un docufilm sulla vita di Andrea Camilleri con Teresa Mannino . Presenterà la serata la giornalista Elvira Terranova.