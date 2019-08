Sanità: Regione Veneto amplia prevenzione contro Papilloma Virus (2)

(AdnKronos) - “Ora si cambia – dice la Lanzarin – e in meglio, perché l’offerta andrà a coprire migliaia e migliaia di cittadini in più”. Il nuovo Calendario Vaccinale prevede l’offerta attiva e gratuita a adolescenti maschi e femmine della coorte del dodicesimo anno di età; categorie a rischio, tra le quali soggetti affetti da HIV e donne con lesioni cervicali di grado CIN2 o superiore. Offerta gratuita e su richiesta a femmine dalla coorte 1996 e maschi dalla coorte 2001 fino al venticinquesimo anno di età.

Assolutamente innovativo il Progetto dell’Azienda Zero, che sarà sperimentato nell’Ulss 9 Scaligera, per l’utilizzo dell’auto-prelievo per fare lo screening anti papilloma virus.

Studi specifici hanno dimostrato che il test HPV con auto-prelievo presenta diversi vantaggi, tra i quali emergono la possibilità di fare il prelievo a casa quando si vuole evitando spostamenti e permessi lavorativi, la rimozione dell’eventuale imbarazzo per l’esame di tipo ginecologico, la riferita riduzione del dolore rispetto al test effettuato da personale sanitario. Inoltre l’auto-prelievo può aumentare l’adesione di particolari gruppi di donne come quelle che non aderiscono a programmi di screening organizzati e aumentare l’offerta qualora essa possa essere ostacolata da problemi organizzativi, come la disponibilità del personale sanitario prelevatore.