Venezia: aveva ferito carabiniere e abbandonato valigie con cocaina, arrestato tunisino

Venezia, 31 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Spinea hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria Veneziana nei confronti di un tunisino, pluripregiudicato, per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Lo hanno atteso per ore i Carabinieri ieri mattina, appostati all’esterno del suo nascondiglio, una camera di un appartamento di Spinea. Non appena fuori dallo stabile, lo hanno fermato e dichiarato in stato di arresto.

L'uomo era già noto ai carabinieri e non solo, per i suoi trascorsi criminali soprattutto nel circuito dello spaccio mestrino. Lo scorso 30 giugno, proprio durante un servizio di pedinamento, i militari avevano tentato di bloccarlo mentre camminava a passo veloce per le strade di Spinea con due valigie al seguito. Alla vista dei militari però il tunisino aveva reagito in maniera violenta, tentando dapprima di colpire gli operanti per guadagnarsi la fuga portando con sé le due valigie sospette, poi abbandonandole in strada per scappare con più facilità. Uno dei Carabinieri era finito in ospedale per le ferite riportate a seguito della reazione dello spacciatore.