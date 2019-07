Pd occupa banchi di governo in Senato

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Bagarre al Senatoe seduta sospesa dopo la decisione del Pd di occupare i banchi del governo. Oggetto della protesta dei Dem la decisione della Giunta delle Elezioni, all'esame dell'Aula, di assegnare un seggio mancante al M5S, ottenuto in Sicilia ma non attribuito per l'esaurimento dei candidati, al primo dei non eletti in un'altra circoscrizione.

Una scelta contestata dal Partito democratico, che, per bocca di Alan Ferrari, ha annunciato la volontà di rivolgersi alla Procura della Repubblica e alla Corte costituzionale e di aver scritto una lettera al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, chiedendo tra l'altro un incontro. Il Pd ha quindi deciso di dar vita alla protesta fin quando questa richiesta non verrà accolta.