Bullismo: Ronzulli, 'famiglie prime sentinelle'

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "La battaglia al bullismo e al cyberbullismo può essere vincente solo se condivisa: le famiglie sono e devono sempre essere le prime sentinelle, capaci di capire il comportamento dei propri figli e di intercettare quel malessere dietro cui si cela la violenza, che sia subita o inferta". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale Infanzia, al termine dell’audizione del ministro della Famiglia Alessandra Locatelli.

"Per questa ragione -ha aggiunto- è importante che il ministero per la Famiglia recuperi risorse adeguate per realizzare campagne informative e di prevenzione rivolte proprio alle mamme e ai papà. L’impegno preso dalla neo ministra Alessandra Locatelli, che è un dirigente politico e una donna dalle grande sensibilità, nel corso della seduta odierna è dunque particolarmente prezioso. Con l'audizione del ministro per la Famiglia e la Disabilità, la commissione per l'Infanzia e l'adolescenza conclude la sua attività conoscitiva sui temi del bullismo e cyberbullismo che l'ha vista impegnata in questi primi mesi”.