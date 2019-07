Influencer russa trovata morta in una valigia

Mosca, 30 lug. (AdnKronos) - Una nota influencer di Instagram, la ventiquattrenne russa Ekaterina Karaglanova, è stata trovata morta con ferite da taglio all'interno di una valigia, nel suo appartamento di Mosca. Il corpo, ha riferito la polizia, è stato rinvenuto venerdì, dopo che la famiglia della ragazza aveva denunciato di non avere più sue notizie da giorni. La Karaglanova, che aveva oltre 85mila follower su Instagram, si era recentemente laureata in medicina. Tra i filoni di indagine seguiti dalla polizia, quello dell'omicidio passionale.

Secondo il quotidiano russo 'Moskovsky Komsomolets', la giovane aveva da poco iniziato una nuova relazione sentimentale e aveva in programma di festeggiare in Olanda il suo compleanno, il 30 luglio. I genitori, preoccupati della scomparsa della figlia, avevano contattato il suo padrone di casa e chiesto di entrare nell'appartamento. All'interno, hanno trovato una valigia contenente il corpo senza vita della figlia.

La polizia ha riferito che non sono stati trovate tracce di colluttazione e che sulla scena non è stata rinvenuta alcuna arma. Gli inquirenti hanno anche riferito che le telecamere di sicurezza hanno registrato le immagini di un ex fidanzato che aveva fatto una breve visita alla giovane, nei giorni coincidenti con la sua scomparsa. La polizia non ha però specificato se l'episodio sia da mettere in relazione con il delitto.