Ambiente: stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia, a Palermo arriva #cambiagesto (3)

(AdnKronos) - La campagna #cambiagesto si svolgerà per tutto il mese di agosto sul litorale di Mondello e vedrà coinvolti gli stabilimenti balneari “L’Ombelico del Mondo”, “Mondello Palace”, “Sporting Club”, “Bassa Marea”, “Sirenetta” e “Valdesi” – che nei propri spazi collocheranno le installazioni e i materiali creati per il progetto; seguirà una fase di analisi dei risultati che permetterà una valutazione sull’efficacia della campagna per una sua potenziale realizzazione in altri contesti italiani.

La campagna invita il pubblico ad uscire dall’automatismo di un gesto percepito come innocuo, ma che ha enormi conseguenze sull’ambiente. Il messaggio veicolato: “Una parte di te sa già come fare #cambiagesto”, ha l’obiettivo di stimolare il cambiamento, piuttosto che biasimare l’atteggiamento sbagliato, facendo leva su una coscienza individuale che già esiste. Ognuno di noi è dotato di un’intelligenza emotiva, che può guidarci a comportamenti virtuosi, se le diamo ascolto. Questa parte nella campagna è rappresentata da un’ombra magica che agisce in modo corretto.

Mentre i due giovani sono uno di fronte all’altro con gli occhi fissi sullo smartphone, le loro ombre si baciano, la donna getta il mozzicone per terra, mentre la sua ombra la getta nel posacenere. Tutti i materiali e le installazioni della campagna, incluso il posacenere riciclabile a forma di salvadanaio, richiamano ad un immaginario giocoso e sono pensati per avvicinare il pubblico ad un tema troppo spesso percepito come distante e slegato dal singolo gesto di ciascuno. Crediamo che il successo di una campagna si basi sulla responsabilizzazione individuale, piuttosto che sulla stigmatizzazione di un comportamento, e sul costruire insieme le condizioni per il risveglio di una coscienza ambientale collettiva.