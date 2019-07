Venezia: autobus Actv a fuoco in Piazzale Roma, nessun ferito

Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Questa mattina alle ore 8,40 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in forze in piazzale Roma a Venezia per l’incendio di autobus del trasporto urbano Actv: nessuna persona è rimasta ferita. Il bus era arrivato al capolinea quando i passeggeri scendendo hanno segnalato all’autista l’odore di fumo. subito dopo si sono sviluppate le fiamme.

Un vigile del fuoco libero dal servizio che si trovava sul posto è prontamente intervenuto utilizzando due estintori, che hanno in parte soffocato l’incendio che ha interessato la parte posteriore del pullman. Le tre squadre dei vigili del fuoco arrivate da Venezia e da Mestre, hanno completato l’opera di spegnimento del bus, irrimediabilmente danneggiato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.