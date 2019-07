Ragusa: violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo, arrestate tre donne (2)

Serafico di Assisi

"Pronti ad accogliere il bambino autistico"

La presidente dell'Istituto Serafico di Assisi Francesca Di Maolo interviene in merito alla vicenda del bambino abbandonato dalla propria famiglia perché autistico (storia resa nota dalla Casa Sebastiano, struttura d'eccellenza in Trentino per il disturbo del neurosviluppo). Immediato l'appello dei frati del Sacro Convento di Assisi, accolto subito dall'istituto assisano che si è reso ...