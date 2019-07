Migranti: comandante motopesca a Mediterranea, 'Non ci giriamo dall'altra parte'

Amb.Varricchio: dialogo stretto Italia-Usa per soluzione in Libia

Roma, 26 lug. (askanews) - Il dialogo tra Italia e Stati Uniti sulla crisi in Libia "va avanti in maniera molto stretta" perché "gli Stati uniti condividono l'importanza del Mediterraneo" e "si rendono conto che una soluzione della crisi libica riguarda non soltanto i paesi vicini come l'Italia ma la stabilità internazionale". È quanto ha detto l'ambasciatore italiano a Washington, Armando ...