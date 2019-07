Migranti: Mediterranea, 'destineremo 10 mila euro a peschereccio che ha salvato naufraghi'

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Mediterranea destinerà 10mila euro della raccolta fondi come contributo di solidarietà all'equipaggio del peschereccio Accursio Giarratano che ha salvato 50 migranti a bordo di un gommone in difficoltà nel Mediterraneo centrale". E' quanto annunciato da Mediterranea Saving Humans. "Il comandante, l’equipaggio e l’armatore del peschereccio Accursio Giarratano si sono assunti questa responsabilità rischiando le loro vite e sacrificando il loro lavoro ed il loro reddito - dicono - Per questo noi di Mediterranea abbiamo deciso di destinare una parte della nostra raccolta fondi come contributo di solidarietà. Lo facciamo perché chi sostiene Mediterranea sostiene in primo luogo un’idea di umanità e che oggi quell’idea ha navigato su quel peschereccio, dalla parte giusta della Storia".

"Non li avremmo mai lasciati alla deriva, torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremo conosciuto la loro sorte", ha detto in serata il comandante Carlo Giarratano. La nave porta il nome del figlio, scomparso a 15 anni “lo facciamo anche per lui”, dice Carlo.

"Sappiamo quanto sia difficile oggi assumersi la responsabilità di non rimanere indifferenti. Non voltarsi dall’altra parte mentre naufraga la nostra umanità. Ci sono leggi antiche che regolano la convivenza degli uomini e delle donne da prima che esistessero gli Stati, sono leggi che appartengono alla storia delle millenarie civiltà nate sulle sponde del mar Mediterraneo che ogni uomo o donna che naviga conosce. Nel mare le persone sono tutti uguali, non importa il colore della pelle, la nazionalità o la fede. In mare se qualcuno è in pericolo si salva perché è giusto così", dice Mediterreanea.