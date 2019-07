Droga: Dirigente Mobile Palermo, 'cellulari usati come call center per servizi a domicilio'

A Hong Kong centinaia di manifestanti invadono l'aeroporto

Hong Kong, 26 lug. (askanews) - A Hong Kong centinaia di manifestanti hanno invaso l'area arrivi dell'aeroporto con lo scopo di informare i turisti della crisi politica in atto nel Paese e delle ragioni della protesta, con cori contro il governo e cartelli. Fra loro ci sono anche lavoratori dell'aeroporto e personale di volo. Le proteste ad Hong Kong vanno in scena ormai da un mese, partite per ...