Banche: in Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni, sopra media Ue (2)

La cultura si fa green con Bam, la Biblioteca degli alberi Milano

Milano, 25 lug. (askanews) - La cultura si fa green. E la si può fare in un parco pubblico, come momento di integrazione e fermento vitale per il tessuto urbano. Nasce così Bam, Biblioteca degli alberi Milano, il primo parco pubblico della città, il terzo per dimensione, la cui gestione è affidata alla Fondazione Riccardo Catella. Un modello sperimentale per l'utilizzo degli spazi verdi cittadini ...