Cristiane Murray nuova vicedirettrice Sala Stampa vaticana

Città del Vaticano, 25 lug.(AdnKronos) - Il Papa ha nominato Cristiane Murray Vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede. Sarà dunque ancora una donna ad affiancare il direttore da poco nominato Matteo Bruni.

Nata il 10 marzo 1962 a Rio de Janeiro (Brasile), Murray è laureata in Amministrazione Aziendale e Marketing alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro. Lavora dal novembre 1995 presso la Radio Vaticana, in seguito incorporata nel Dicastero per la Comunicazione, dove tra l'altro ha curato la redazione dei notiziari circa l'attività della Chiesa missionaria nel mondo, e si è occupata di telecronache e radiocronache in diretta di cerimonie pontificie, Angelus e Udienze, prendendo parte a diversi viaggi internazionali del Santo Padre.

Dal 2018 collabora con la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi nella preparazione dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica. Oltre l'italiano e il portoghese, conosce lo spagnolo, il francese e l’inglese.

"Ho accolto questa nomina con emozione - ha commentato la neo vicedirettrice - Per i giornalisti e i colleghi del Dicastero per la Comunicazione è un grande riconoscimento del nostro lavoro quotidiano nel portare al mondo il Vangelo, il messaggio del Papa e della Chiesa". "Al Santo Padre va il primo ringraziamento, mio e di tutti noi, soprattutto donne, per avermi scelto per questo importante incarico. Ringrazio il Prefetto, Paolo Ruffini, il Direttore editoriale, Andrea Tornielli, e la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi guidata dal cardinale Lorenzo Baldisseri con cui lavoro da oltre un anno per la preparazione dell’assemblea sinodale per l’Amazzonia. Garantisco il mio impegno e il mio entusiasmo al Direttore, Matteo Bruni, e a tutto il gruppo della Sala Stampa, al servizio della Santa Sede", ha aggiunto Murray.

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha approfittato per congratularsi: "La Sala Stampa accoglie con riconoscenza la nomina da parte del Santo Padre di Cristiane Murray a Vice Direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Sono certo che la sua professionalità e l’esperienza maturata negli anni di servizio alla Chiesa e alla Santa Sede saranno estremamente preziose in questo nuovo incarico". "Anche a nome del personale della Sala Stampa le rivolgo un caloroso benvenuto e i più fervidi auguri di buon lavoro", ha concluso.

"Con la nomina, da parte del Santo Padre, di Cristiane Murray come Vice Direttore della Sala Stampa della Santa Sede si completa la definizione del vertice di una struttura fondamentale del Dicastero per la Comunicazione", ha osservato il prefetto dei media Vaticano Paolo Ruffini. "La scelta di una donna con le radici in Brasile e lo sguardo aperto sul mondo testimonia la volontà di costruire una squadra che sappia parlare il linguaggio di chi ci ascolta", ha aggiunto. "Sono sicuro che Cristiane - ha concluso Ruffini - che da così tanti anni lavora nei media vaticani, e la cui professionalità e umanità sono sempre state apprezzate, darà un contributo fondamentale di intelligenza, sensibilità, memoria e progetto nel servizio che tutti insieme cerchiamo di offrire alla Chiesa".