Calcio: da consiglio comunale Bergamo, sì a cittadinanza onoraria Gasperini

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato la proposta di cittadinanza onoraria a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha portato la squadra in Champions League. La proposta era stata lanciata dal sindaco Giorgio Gori qualche settimana fa, all’inizio del suo secondo mandato.

Gori aveva presentato un’informativa in giunta per dare il via all’iter di attribuzione della cittadinanza onoraria a Gasperini e nella seduta di questa sera Gori ha ricordato "i risultati molto rilevanti" che Gasperini ha raggiunto con l'Atalanta, risultati "entrati nella storia" della società nerazzurra e della città.

"Credo che nel suo campo Gasperini abbia fatto molto in questi anni. E non solo per i risultati sportivi, ma per un modo creativo, positivo di interpretare questo sport, aggiungendo qualcosa alla lunga tradizione calcistica dell'Atalanta. Con la Cittadinanza onoraria desideriamo suggellare questo legame, anche affettivo, che si è creato tra Bergamo e Gasperini". La cittadinanza onoraria sarà consegnata al tecnico durante un Consiglio Comunale straordinario, in data ancora da stabilire.