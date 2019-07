Conte lasciato 'solo' al Senato da M5S

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Giuseppe Conte lasciato solo dai Cinque stelle. Il premier è al Senato per l'informativa sul Russiagate e mentre inizia a parlare quasi tutti i parlamentari pentastallati lasciano l'Aula in aperto dissenso con la linea politica del presidente del Consiglio sulla Tav. Conte affronta, senza il 'sostegno' del Movimento cinque stelle i fischi e contestazioni che arrivano dai banchi dell'opposizione, il Pd in testa. Vuoti anche i banchi del governo. E' assente, in particolare, il leader della Lega, Matteo Salvini, rimasto al Viminale. Più volte interrotto il capo del governo sbotta: "Ho detto che nutro rispetto per quest'Aula, certo capisco che il rispetto possa non essere reciproco...".