Italcementi: Zaia, 'Pesenti, un imprenditore con la maiuscola'

Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Ci lascia il ricordo di un imprenditore con la maiuscola, che ha saputo portare avanti e far progredire un importante cognome in campo imprenditoriale, confermando che quando si ha la stoffa giusta non è il nome della famiglia a dare lustro al singolo ma sono i singoli che fanno grande la famiglia”. Così, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricorda il Cavaliere del Lavoro Giampiero Presenti, fondatore della Italcementi, scomparso oggi.

“Apparteneva a quell’imprenditoria bergamasca che sentiamo un po’ veneta per radici storiche e legami comuni nel passato – conclude il Governatore –. Con il suo lavoro si è imposto ad un’affermazione internazionale, lasciando una traccia nel mondo per la sua lungimiranza e le grandi capacità. In questo momento sono vicino alla famiglia nel cordoglio e nel ricordo di una persona così importante per la nostra storia imprenditoriale”.