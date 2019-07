Sicilia: a cerimonia ventaglio Presidente Ars attacca quotidiano 'Falsità su di me' (3)

(AdnKronos) - Immediata la replica Emanuele Lauria presente in sala stampa che ha definito la parole di Miccichè "Un atto improprio e anche un po' maleducato" perché "non si può tradurre una occasione istituzionale in un attacco al giornale. Questo tipo di cose non si possono fare. Se sono state scritte cose non vere ci sono i luoghi deputati per difendersi ". "Io ho la coscienza apposto - dice Miccichè -Io non ho mai fatto un appalto falso, niente di niente. La mia amarezza è troppo forte". Il giornalista dopo il botta e risposta ha annunciato che quest'anno "per la prima volta" non firmerà il ventaglio e ha abbandonato la sala stampa.