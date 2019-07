Teatro: Zaia, 'bene ingresso di Treviso nello Stabile del Veneto'

Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “L’ingresso di Treviso nel Teatro Stabile del Veneto, per il quale mi complimento con tutti coloro che hanno creduto, come me, in un’istituzione teatrale veneta più forte e sempre più vicina al territorio, rappresenta la prima applicazione della nuova legge regionale sulla cultura che sostiene chi si aggrega o ha la forza di fondersi”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, salutando con grande soddisfazione il via libera da parte dell’Assemblea dei Soci del Teatro Stabile del Veneto, riunitasi oggi a Venezia, alle variazioni al bilancio preventivo 2019 che rendono operativa la presenza del Comune di Treviso nell’associazione dello Stabile, concretizzando così definitivamente l’ingresso approvato il 3 luglio scorso.

“La chiusura di questa partita – continua il presidente – è un passo verso la realizzazione di una piattaforma teatrale veneta competitiva sul piano nazionale e internazionale e capace di costituire un benchmark per tutti i teatri nazionali”.

“L’operazione si chiude senza lasciare nulla di irrisolto – conclude Zaia –. Con l’approvazione delle variazioni al bilancio preventivo infatti il Teatro Stabile del Veneto dimostra di rispettare i principi di sostenibilità a tutela dei Soci Fondatori e dell’equilibrio del proprio bilancio. E il teatro Mario del Monaco potrà riprendere gli spettacoli per la stagione 2019/2020, restituendo a Treviso il ruolo che le compete nel campo dell’offerta culturale”.