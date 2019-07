Caporalato: truffa all'Inps nel ragusano, 293 indagati

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Truffa ai danni dell'Inps, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e caporalato. Sono 293 le persone indagate nell'ambito di due operazione della Guardia di finanza di Ragusa - 'Ingaggio' e 'Mercurio' -che hanno permesso di individuare due organizzazioni criminali dedite a una vera e propria compravendita di lavoro con assunzioni fittizie in aziende agricole finalizzate ad ottenere indebitamente indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegni familiari, anche a favore di famiglie non sempre presenti sul territorio nazionale. In alcuni casi le false assunzioni servivano anche per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le indagini hanno permesso di individuare oltre 250 lavoratori fittiziamente assunti e indennità riconosciute per oltre un milione di euro, di cui circa la metà (470 mila euro) è stata bloccata prima dei pagamenti da parte dell'Inps. Cinquantanove gli extracomunitari identificati e fittiziamente residenti tra Ispica e Pozzallo mentre beni e risorse economiche per un valore di circa 65mila euro sono stati sequestrati agli indagati.