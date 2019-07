Sicilia: Falcone, '31 luglio nasce Consulta per infrastrutture'

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Avevamo preso l'impegno e lo manterremo. Giorno 31 luglio verrà istituita la Consulta regionale per le Infrastrutture, organismo che vogliamo diventi la cabina di regia del rilancio infrastrutturale della Sicilia". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. La Consulta regionale comprenderà sigle sindacali, Confindustria, Ance, e tutti gli attori del comparto.

"Immaginiamo - aggiunge l'assessore - una Consulta che possa servire non soltanto da tavolo di monitoraggio delle opere pubbliche attualmente in corso o di prossimo avvio, ma anche uno strumento di sereno e costruttivo dialogo, per accogliere suggerimenti o indicazioni che le associazioni datoriali e le parti sociali vorranno offrire al governo Musumeci. Il 31 luglio, alle 12, nella sede dell'assessorato, riuniremo tutti gli attori del settore e lì saranno gettate le basi per una seria piattaforma programmatica".