Terremoto ad Atene

Atene, 19 lug. (AdnKronos) - Un terremoto di magnitudo 5,1 (alcune fonti parlano di 5,3) della scala Richter è stato registrato nella regione dell'Attica, in Grecia. L'epicentro è stato localizzato 22 chilometri a nordovest della Capitale. La scossa è stata registrata alle 14:13 (ora locale).

In diverse zone del centro di Atene è saltata l'energia elettrica e le persone sono scese in strada. Per il momento non sono denunciati danni alle cose o vittime, scrive il quotidiano online 'Ekathimerini'.