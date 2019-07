Terremoto: Arcuri (Invitalia), 'giorno importante per chi lavora a ricostruzione'

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Una struttura bella, moderna, funzionale. Un campus all’avanguardia dove le ragazze e i ragazzi di Amatrice hanno potuto vivere per l’intero anno scolastico un iniziale ma reale ritorno alla normalità. La presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, oggi, al Campus Romolo Capranica è molto importante. E non solo per i giovani e per le popolazioni colpite ma anche per quanti lavorano quotidianamente e con grande impegno nelle ricostruzioni delle zone del nostro Paese martoriate dai sismi”. Così Domenico Arcuri, Amministratore delegato di Invitalia, a margine della cerimonia svoltasi alla scuola Romolo Capranica di Amatrice, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del Ministro Marco Bussetti e del Sottosegretario Crimi.

“Anche per Invitalia che ha realizzato il Campus, curando la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere, questa è una giornata davvero molto significativa”.