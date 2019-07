Mafia: Lo Voi, 'gli 'scappati' erano tornati a svolgere attività criminali'

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - "Con questa operazione antimafia è stato colpito un territorio particolarmente importante per Cosa nostra quale è Passo di Rigano che comprende le 'famiglie' mafiose di Torretta, Boccadifalco e Uditore. Abbiamo accertato che erano tornati a svolgere le attività criminali coloro che si erano dovuti allontanare dopo l'esilio imposto da Riina". Così il Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi parlando alla conferenza stampa per l'operazione antimafia tra Palermo e New York. Sono 19 gli arresti.