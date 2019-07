Da Fiorello a Fazio, il cordoglio sui social

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Era morto da pochi minuti Andrea Camilleri quando i messaggi di cordoglio hanno iniziato a inondare i social. "Buon viaggio Maestro... La voglio ricordare così, con il sorriso", scrive Fiorello su Twitter accompagnando il suo post con un divertente video di loro due e Marco Baldini.

"Con infinita tristezza scrivo queste parole per ricordare Andrea #Camilleri. Un uomo gentile, coraggioso e generoso. Un intellettuale col cuore. Una persona limpida la cui onestà ci ha fatto da guida e ci ha consolato. Da oggi siamo tutti più soli", sono le parole di Fabio Fazio per lo scrittore siciliano.

"Addio Andrea, e grazie! Grazie Maestro, per esserti sempre schierato, per non aver mai cercato la comoda neutralità", si legge nel post di Roberto Saviano. "Patrimonio culturale del nostro tempo" lo definisce Simona Ventura. "'Non bisogna mai avere paura dell’altro perché tu, rispetto all’altro, sei l’altro' Grazie Maestro", scrive Paola Turci.