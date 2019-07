Caso Cucchi: Trenta, 'giusto che chi ha sbagliato paghi'**

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Sicuramente finché non c'è stata chiarezza e una presa di posizione credo" che il caso Cucchi "abbia leso" all'immagine delle forze dell'ordine, "proprio per questo ho cercato di fare da trait d'union e creare l'incontro. D'altra parte i carabinieri sono stati i primi interessati a che il caso si risolvesse. Quindi, in una operazione di grande trasparenza, credo sia giusto che chi deve essere punito sia punito e chi deve pagare paghi". Lo ha detto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta a 'AdnKronos live', commentando la notizia del rinvio a giudizio, disposta dal Gup, per 8 carabinieri, tra cui alti ufficiali, imputati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano Cucchi.