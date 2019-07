Governo: Renzi, 'tra Lega e Alitalia, esecutivo a casa'**

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "In un Paese normale quello che è accaduto in questa settimana avrebbe immediatamente portato alle dimissioni del Governo. Lasciamo stare il presunto premier, che nessuno si fila, e occupiamoci solo dei due vice". Lo scrive Matteo Renzi nella enews citando il caso Russia per Matteo Salvini e la vicenda Alitalia e il gruppo Benetton per Luigi Di Maio.