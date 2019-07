Poste: Di Maio, 'nuovo Hub Bologna fiore all'occhiello Paese'

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Oggi inauguriamo un impianto che, oltre ad essere all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il più grande in Italia e tra i primi in Europa. Un vero fiore all'occhiello per il nostro Paese che ancora una volta dimostra tutta la volontà di stare al passo con i tempi e di stimolare scelte responsabili ed ambiziose come l'attenzione mostrata dal punto di vista ambientale ed energetico". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, a Bologna per l'inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane.