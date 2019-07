Scuola: in Veneto prof a lezione di alternanza, progetto sperimentale per aziende (2)

(AdnKronos) - "Ricordo che il Veneto è la prima regione italiana a fare alternanza anche in imprese all’estero. E i numeri dell’alternanza scuola-lavoro sono in costante crescita: lo scorso anno hanno potuto sperimentarla 115 mila studenti, quasi il triplo rispetto ai 39.500 studenti dell’anno scolastico 2015-2016, con il coinvolgimento attivo di quasi 43 mila imprese. Nel nostro continuo innovare gli strumenti che l’ordinamento dello Stato ci dà, ora aggiungiamo una ulteriore esperienza di grande significato: offriamo la possibilità ai docenti che lo vorranno di affrontare percorsi di alternanza scuola-lavoro come un aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze”, sottolinea.

“I docenti avranno così l’opportunità, prima dell’inizio della scuola, e per gli anni successivi – prospetta l’assessore - di entrare pienamente nel sistema produttivo veneto, conoscere meglio le imprese con le quali lavoreranno per i percorsi di alternanza, e migliorare la propria conoscenza sul campo delle imprese venete, facendosi nel contempo conoscere e apprezzare”. “Sono certa che questo nuovo strumento di alternanza, che rinforza il modello veneto dell’educazione, potrà diventare il modo per superare le reciproche diffidenze e portare quella giusta contaminazione tra esperienze e storie diverse, quella della scuola e quella dell’impresa” .

“Ringrazio l’Ufficio scolastico regionale che ha subito colto la valenza dell’iniziativa e ha supportato e valorizzato questa significativa innovazione”, conclude l’assessore. Che chiude: “A chi si spaventa per una eccessiva autonomia della scuola e nella scuola, rispondo con il nostro metodo di lavoro, fatto di obiettivi per il miglioramento della qualità del sistema educativo e di profonda collaborazione tra i diversi soggetti del territorio, di cui la scuola è parte integrante”.