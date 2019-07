Migranti: Pd, 'su Trancassini intervenga Procura', deputato Fdi 'no bavagli' (2)

(AdnKronos) - Ribatte Trancasssini: "Se quelli del Pd pensano di intimorirmi e imbavagliarmi con il richiamo alla magistratura cascano male. Oggi, durante la discussione del ddl Sicurezza a commissioni riunite ho solo ricordato al Pd che il salvataggio in mare lo svolge già egregiamente la Capitaneria di porto e che le Ong sono più vicine al ruolo di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina che di salvatori di vittime. Ho solo ricordato al Pd che Fdi è l’unico partito che denuncia il traffico di umani che la mafia nigeriana utilizza tra l’altro per prostituzione e traffico di organi . Fosse per noi questa gente non partirebbe e non rischierebbe la vita in mare. Ho solo ricordato al PD che Carola non è una santa, ma una donna che ha violato le leggi italiane e che va semplicemente considerata come tale. Il bavaglio del Pd? Una medaglia".