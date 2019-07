Lega: foto di Hitler in redazione, direttrice Padania, 'ma Savoini era brillante' (2)

(AdnKronos) - Foto di Adolf Hitler - si legge in un vecchio articolo di 'Liberazione' datato 16 luglio 2002 e in cui Savoini non è mai citato ma si descrivono i redattori del quotidiano di via Bellerio come 'piccoli fan di Hitler' - uno scatto di una tomba di un ufficiale tedesco decorato con la croce di guerra e al fianco la parola 'onore' vergata a mano, i simboli della 'leben-rune' della 'toten-rune', le rune della protezione e della morte usate per le tombe delle Ss nel terzo Reich.

E ancora: lo stemma della Gestapo rivisitato e corretto, l'immagine in divisa e con tanto di elmetto dell'ex aderente alle Ss italiane Pio Filippani Ronconi, insignito dal comando tedesco con la Croce di Ferro di seconda classe. Savoini, noto per le sue simpatie di destra, all'epoca, circa 17 anni fa, era considerato la punta di diamante di quella stessa redazione.