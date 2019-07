Milano: De Corato denuncia degrado area ex Fiar, 'autorità intervengano' (2)

(AdnKronos) - "Martedì ho informato personalmente il prefetto della vicenda: i residenti - dice - sono esasperati dalle continue molestie da parte di queste persone e sono preoccupati dei continui falò che vengono appiccati all’interno dell’area. Non si sa cosa brucino, ma dall’interno della struttura si alzano spesso colonne di fumo e nuvole nere". De Corato vuole coinvolgere anche l'Arpa, visto che "la struttura è ammalorata e piena di eternit".

Le autorità, rincara l'ex vicesindaco di Milano, "devono subito intervenire, non è possibile tollerare quanto succede in via Grassi e non è pensabile stare a guardare il numero sempre maggiore di nomadi che occupano l’area con comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini".