Governo: Renzi, 'attaccati al potere, non cade a breve'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Secondo me non si va a votare, avremo molti mesi davanti a noi, forse anni. Perchè il collante di questa maggioranza è la paura di perdere il potere. Noi abbiamo a che fare con persone che hanno assaggiato in questi mesi il sapore del potere e non lo lasceranno anche se litigano su tutto". Lo dice Matteo Renzi all'iniziativa sulle fake news dei Comitati Ritorno al Futuro a Milano.