Rifiuti: M5S, 'Sicilia in stato di abbandono, Regione richiami enti a responsabilità'

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori che arrivano da tutto il mondo. Non è più possibile. La Sicilia non merita questo assoluto stato di abbandono e di degrado". Così la deputata del M5S Stefania Campo che ha presentato una mozione all’Ars in cui chiede "interventi urgenti" per fronteggiare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le strade urbane ed extraurbane.

"In tutto il territorio siciliano - aggiunge - si sta verificando un evidentissimo e preoccupante aumento dell’abbandono indiscriminato di rifiuti dovuto soprattutto, paradossalmente, all'introduzione della raccolta differenziata nei piccoli e grandi comuni dell’Isola e, quindi, in parte, anche alle difficoltà di certi cittadini ad adeguarsi alle nuove regole".