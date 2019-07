Porti: Trapani ha il suo nuovo 'Fast Ferry Terminal'

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Trapani ha il suo nuovo 'Fast Ferry Terminal'. La struttura, che sorge sulla banchina Marinella del porto, con tanto di biglietteria, bar e spazio di attesa climatizzato, è stata inaugurata oggi alla presenza del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e del direttore marittimo della Sicilia occidentale e comandante della Capitaneria di porto di Palermo contrammiraglio Roberto Isidori.

Una nuova 'casa' per il milione di passeggeri che ogni anno da qui partono per le isole Egadi e Pantelleria e che il presidente Monti ha voluto proprio per rispondere alle esigenze di turisti e cittadini. "In questi primi due anni alla guida dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale – ha detto - abbiamo lavorato per riportare ordine nei porti del network con una serie di necessarie opere di demolizione e di infrastrutturazione. Quella di Trapani è la prima nuova costruzione che nasce in uno dei nostri scali e sono orgoglioso dei tempi di realizzazione molto stretti e del rispetto delle risorse finanziarie impiegate per l’attuazione dell’opera".