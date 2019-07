Salone auto: Fassino, '5 Stelle stanno demolendo Torino'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "No alle Olimpiadi, No alla Tav, No al Salone dell'auto, No alle grandi mostre, No alle trasformazioni urbane. E peraltro le periferie, usate ieri strumentalmente per raccogliere consenso, oggi sono abbandonate a se' stesse. È la "decrescita felice" teorizzata dal vicesindaco e che sta mortificando Torino, riducendola ad una citta piccola, provinciale e senza ambizioni. La sindaca Appendino ne tragga le conseguenze". Lo dichiara Piero Fassino, deputato Pd.