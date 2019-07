Saguto: giudice dopo assoluzione, 'aveva ragione Falcone, serve separazione carriere'

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Sono contenta perché la giustizia allora esiste e i giudici continuano a guardarsi le carte come ho sempre fatto io. Ma oggi dico che aveva ragione Falcone quando sosteneva la separazione delle carriere. Allora non lo avevo capito, oggi sì". Lo ha detto all'Adnkronos Silvana Saguto, l'ex Presidente dellew misure di prevenzione del Tribunale di Palermo dopo l'assoluzione dall'accusa di abuso d'ufficio a Caltanissetta. "L'accusa non guarda ai fatti veri - dice Saguto dalla sua abitazione a Palermo, dopo avere appreso della sentenza di assoluzione- Questo era un processo evidente ed. Quando l'imputato fornisce le prove l'accusa deve anche considerare la richiesta di assoluzione, non lo deve ritenere riduttivo per la sua posizione".