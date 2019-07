Riforme: Renzi, 'taglio parlamentari solo populismo'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Non festeggio il taglio dei parlamentari perché la riduzione dei parlamentari aveva un obiettivo più ambizioso. Non solo tagliare poltrone, ma fare una operazione diversa: non avere più due Camere che fanno la stessa cosa". Lo dice Matteo Renzi a Zapping. "Questi hanno fatto il populismo applicato alle estreme conseguenze, non cambiano nulla nel rapporto tra Camera e Senato".