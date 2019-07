Pd: Renzi a Milano contro fake news, Elfo già sold out (3)

(AdnKronos) - Conferma Rosato: "Non c'è stato alcun accavallamento voluto. Il nostro compito è dire parole chiare e non chiuderci in riti che spesso non ci hanno reso interessanti per gli elettori... Credo quindi che stiamo facendo nostro dovere".

All'assemblea del Pd si parlerà di separare segretario e candidato premier, anche questo è un tema concreto o no? "Mi sembra sia affrontato in maniera sbagliata tutto questo ragionamento. Ma non mi metto a polemizzare su nulla", ribatte Rosato. Quella di domani a Milano è la prima iniziativa del partito di Renzi? "Ma no... -glissa Rosato- è un'iniziativa sulle fake news, tutto qui".