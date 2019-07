Governo: Conte, 'benvenuta a Locatelli, squadra si rinforza'**

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l'incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.