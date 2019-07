Calcio: pronto bando per il Palermo

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Pronto il bando per il Palermo. Domani, venerdì 12 luglio, alle 11, a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020.