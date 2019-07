Messina: allestivano una spiaggia attrezzata senza autorizzazioni, tre denunce a Lipari

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre allestivano, senza alcuna autorizzazione, una spiaggia attrezzata sull'isola di Lipari. I militari hanno 'beccato' i tre uomini - di 35, 31 e 28 anni - in località Porticello, nella zona antistante le cave di pomice dismesse. I tre, con l'ausilio di un escavatore, stavano creando una lingua di sabbia per consentire l’attracco di imbarcazioni e la posa di ombrelloni. I tre sono stati identificati e denunciati per occupazione abusiva di spazio demaniale.