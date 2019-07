Lavoro: Assindustria Venetocentro, profili introvabili? La risposta è l'Its (2)

(AdnKronos) - Il progetto riguarda un corso terziario biennale, professionalizzante, con avvio a Padova in ottobre e l’obiettivo di formare 25 professionisti nello sviluppo di applicazioni aziendali web e cloud (tecnico cloud back end developer). Figure già richiestissime dal mondo del lavoro ma pressoché introvabili, in grado di implementare le architetture software e di gestione dati ad alta affidabilità, performance e sicurezza.

Il corso Its full time, rivolto a diplomati da ogni regione d’Italia, si articolerà in 1.200 ore di formazione e 800 di tirocinio, con una forte commistione tra apprendimento formale (d’aula) e non (project work, affiancamento on the job), secondo i metodi del dual system e delle software-house californiane.

Il tutto, ecco la novità, in un continuum senza soluzione tra formazione e apprendistato in quanto l’intero corso biennale, nella parte d’aula e “sul campo”, si svolgerà all’interno di un’azienda: Corvallis di Padova, big player dell’information technology in Italia, con 30 anni di esperienza, 21 sedi e data center e oltre 1.500 dipendenti, che ha scelto di investire risorse (60.000 euro che raddoppiano con il tutoraggio, su un valore del progetto di 340.000 nel biennio coperto da cofinanziamento pubblico-privato), ma anche organizzazione e persone per una sperimentazione da replicare magari in altre aziende e rendere strutturale. Un’opportunità senza precedenti per preparare profili qualificati, con background esperienziale, pronti ad accedere direttamente al sistema produttivo per guidarlo nella digital transformation.