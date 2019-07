Titoli Stato: spread scende sotto 200 punti base**

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende sotto i 200 punti base e si attesta intorno ai 198 punti alle 13 con un rendimento del decennale a quota 1,7%, secondo quanto riporta la piattaforma Mts. L'avvio degli scambi sul mercato per lo spread era stato a 203 punti base e la discesa del differenziale segue l'asta sui titoli di stato del Tesoro, che ha collocato Btp a 3 anni per 3 miliardi con rendimenti in calo, a fronte di una domanda che ha sfiorato i 5 mld.