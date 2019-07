Olimpiadi: Sala, 'apertura a San Siro promessa, difficile non mantenerla'

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - E' difficile che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 non sia organizzata allo stadio di San Siro, come previsto dalla proposta delle città assegnatarie, Milano e Cortina. "Questa è una promessa nel dossier e credo sia difficile non mantenerla", osserva il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una cerimonia, alla luce del progetto sul nuovo stadio delle squadre Inter e Milan, che prevederebbe l'abbattimento di San Siro al termine dei lavori di realizzazione del nuovo stadio.