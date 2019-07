Autonomia: Stefani, 'spero in ripensamento M5S'

Roma, 11 lug., (AdnKronos) - "In questo momento c'è una sospensione" del vertice sulle autonomie, un altro appuntamento "non è stato ancora fissato. Spero in un rivisitamento e ripensamento delle posizioni" del M5S. E' l'auspicio della ministra agli Affari regionali Erika Stefani. A chi, tra i cronisti, domanda se a questo punto la partita non si rinvii a settembre, "di autonomie se ne deve parlare immediatamente - dice - che venga detto quel che vogliono o non vogliono fare. Se vogliono autonomia si segue un percorso, quello che abbiamo iniziato. Abbiamo fatto una proposta equilibrata, una norma che favorisce e da la possibilità ad alcune Regioni di lavorare e favorire quelle che sono eccellenze".