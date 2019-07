Palermo: si spaccia per finanziere ed entra in Tribunale armato, arrestato

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Prova a entrare in Tribunale spacciandosi per un finanziere con tanto di tesserino falso e pistola carica. Ma è stato scoperto e arrestato. E' accaduto a Palermo, dove l'uomo - come riporta Live Sicilia - è finito in carcere. Si tratterebbe di un pregiudicato con piccoli precedenti, notato nei giorni precedenti all'arresto e forse coinvolto in una causa civile. Indagini sono in corso.