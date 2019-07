Messina: spaccio di droga ed estorsioni, tredici arresti

Lega, Salvini: "Savoini? Mai chiesto niente, rispondo solo per me"

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2019 Lega, Salvini: "Savoini? Mai chiesto niente, rispondo solo per me" "Savoini? Mai chiesto niente, rispondo solo per me". Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del vertice di Governo sull'immigrazione a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it