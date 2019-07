Governo: Fontana già ministro, al Colle giurerà solo Locatelli

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Alessandra Locatelli, responsabile della Famiglia in pectore, giurerà oggi alle 18 al Quirinale come ministro senza portafoglio. Lorenzo Fontana, poiché già ministro, non giurerà ma assumerà direttamente il nuovo incarico. Domani il Consiglio dei ministri conferirà a Locatelli le deleghe per le politiche alle Disabilità e alla famiglia mentre a Fontana quelle per gli Affari europei. Sempre domani, al termine del Cdm, prevista una conferenza stampa con il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi.