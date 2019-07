Lega: Pd, 'uomo Salvini traffica con Mosca per avere fondi? ministro in aula'**

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi”. Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. La vicenda viene riferita da BuzzFeed News.